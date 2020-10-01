Кино будет: страницы истории ММКФ

Сегодня, 1 октября, открылся перенесенный из-за пандемии коронавируса 42-й Московский Международный кинофестиваль. Праздник кино продлится неделю, а «Известия» вспоминают самые яркие страницы его истории
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Уже самый первый ММКФ, состоявшийся в 1959 году, собрал именитых гостей со всего мира. На фото: французский актер Абель Ганс (в центре) и индийский режиссер Бимал Рой (справа) беседуют с Сергеем Бондарчуком и Зинаидой Кириенко
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Впервые Советский кинофестиваль в Москве был проведен в 1935 году, что делает его вторым старейшим в мире (после Венецианского). В 1959 году фестиваль был возобновлен уже под современным названием
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Звездой открытия II ММКФ стала ослепительная итальянка Джина Лоллобриджида
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Фото: РИА Новости/Лев Носов
Большой приз ММКФ в 1961 году разделили «Голый остров» (Япония, реж. Канэто Синдо) и «Чистое небо» Григория Чухрая
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Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов
Первоначально фестиваль проводился раз в два года, а ежегодным стал лишь в 1998 году
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Церемонии открытия первых фестивалей проходили в самых помпезных местах столицы. Так, III ММКФ стартовал в Кремлевском Дворце съездов
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Для москвичей советских времен ММКФ давал редкий шанс пообщаться с западными знаменитостями, к примеру с Ивом Монтаном
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
В 1963 году Иван Пырьев вручил французской актрисе Симоне Синьоре почетный диплом III Московского международного кинофестиваля за выдающееся актерское мастерство
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Благодаря попавшей в советский прокат комедии «Возраст любви» аргентинка Лолита Торрес была безумно популярна в СССР. Впервые она приехала к нам в 1963 году на III ММКФ, а после этого гастролировала в Стране Советов еще 14 раз
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Еще один кумир советской публики, французский актер Жан Маре, был настоящей звездой европейского масштаба
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Французская актриса Марина Влади вошла в состав жюри IV ММКФ. Для нее это был уже второй визит на фестиваль
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Так выглядел Большой приз V Московского Международного кинофестиваля (1967). Начиная со следующего ММКФ вручался только Золотой приз фестиваля
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
В 1967 году Барбара Брыльска, приехавшая на V ММКФ, еще не догадывалась, что ей предстоит стать главной новогодней актрисой СССР
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Фото: РИА Новости/Фред Гринберг
Гость VI ММКФ, патриарх французского кино Мишель Симон, пробует себя в образе московского таксиста на проспекте Калинина (современный Новый Арбат)
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Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
XV ММКФ, состоявшийся в перестроечном 1987 году, стал переломным для фестиваля. Золотой приз ММКФ, врученный в последний раз, получил фильм Федерико Феллини (на фото с Кареном Шахназаровым) «Интервью»
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Фото: РИА Новости/С. Иванов
Фестиваль 1987 года на волне интереса к происходившим в СССР переменам собрал едва ли не самый богатый в истории ММКФ урожай звезд. Жерар Депардье и Клод Берри представили в конкурсной программе фильм «Жан де Флоретт», получивший впоследствии премию «Сезар»
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
С 1989 года и поныне призы Московского международного кинофестиваля — статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Легендарная Софи Лорен в 1997 году получила специальный серебряный «Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф
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