Два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области
Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на трассе в Уватском районе Тюменской области. Два человека погибли.
Авария произошла на дороге Тобольск – Красный Яр. По данным ИА «Ура.ру», водитель автомобиля Citroen превысил безопасную скорость и допустил съезд в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась.
Травмы получили водитель и пассажир иномарки. Один скончался на месте, второй умер в больнице. По факту ДТП проводится проверка.
В Башкортостане на трассе столкнулись грузовик и легковая иномарка. От удара обе машины оказались в кювете. Травмы получили два человека.