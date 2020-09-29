Гастроли Стинга в России отменили

Организаторы турне британского певца Стинга (Sting), запланированного в России этой осенью информировали об отмене концертов, сообщает 29 сентября компания Matreshka concerts.

«С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting My Songs в Восточной Европе, запланированных на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что исполнитель выразил сожаление о том, что так произошло, и ждет возможности возвращения в Россию.

В Matreshka concerts заверили, что билеты, приобретенные у партнеров, будут возвращены «быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней», начиная с 1 сентября 2020 года.

Концерты планировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

В прошлом году артист отменил несколько концертов в Европе в связи с плохим самочувствием.

Стинг — британский певец, актер и общественный деятель. Вокалист группы The Police в 1976–1984 годах. С 1984 года — сольный исполнитель.

Имеет 10 наград «Грэмми», две статуэтки Brit Awards, «Золотой глобус», премию «Эмми».