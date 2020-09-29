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Будущие дизайнеры превратили в арт-объекты технические здания Якутска

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В Якутске в новом микрорайоне 203 студенты Якутского колледжа технологии и дизайна расписали будки вентиляционных шахт и технические блоки. Они создали яркие арт-объекты, выполненные в едином художественном стиле.

Как рассказала ИА SakhaNews преподаватель колледжа Анжелика Романова, это не первый подобный проект. В прошлом году студенты украшали подъезды одного из домов по улице Петровского.

По ее словам, каждый год в своих выпускных работах студенты-ландшафтники разрабатывают по несколько проектов, которые можно реализовать на никому не принадлежащих территориях.

В конце апреля сообщалось, что в Якутии выбрали дизайн-проекты интерьеров будущего Арктического центра эпоса и искусств. Один победитель конкурса создаст VIP-зал и «Атриум», второй — зал Саха, зал Олонхо, Обрядово-выставочный зал.

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