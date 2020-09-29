Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии
Интернет
Интернет-компании России подписали Меморандум о социальной рекламе в Cети
Авто
На трассе М-4 «Дон» запустили беспилотники для поиска нарушителей ПДД
Мир
В Турции опровергли сообщения о сбитом ее истребителем армянском Су-25
Мир
Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Путин напомнил Кравцову о выключенном микрофоне в ходе видеоконференции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшая заминка возникла во время совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров в формате видеоконференции во вторник, 29 сентября.

Министр просвещения Сергей Кравцов начал зачитывать доклад вслух, забыв включить микрофон. Какое-то время глава ведомства не понимал, что его никто не слышит, сообщает телеканал «Звезда».

«Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич», — несколько раз громко повторил ему Путин, пока министр не понял, что произошло. После этого связь восстановилась и общение продолжилось.

На совещании глава государства выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Путин отметил, что количество безработных в стране возросло на 1,7%. Он подчеркнул, что надо напряженно работать по каждому сегменту этой программы по занятости.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020