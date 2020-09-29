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Эмир Кувейта скончался во время лечения в США

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Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался во время лечения в США. Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах (Сабах IV) во вторник, 29 сентября, в эфире гостелевидения.

«Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху», — сказал он.

В июле 91-летний эмир был госпитализирован и перенес операцию. Подробности не сообщались, по некоторым данным, речь шла об удалении двух опухолей. В 2019 году правителю пришлось перенести визит в Белый дом из-за срочной госпитализации. Президент США Дональд Трамп, узнав об этом, пожелал эмиру выздоровления.

Сабах IV родился в 1929 году. Стал эмиром в 2006 году, до этого занимал пост министра иностранных дел страны. С декабря 2016 года носил титул самого пожилого монарха в мире среди мужчин. Ему был 91 год.

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