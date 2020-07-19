Эмир Кувейта перенес операцию

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах перенес операцию, передает 19 июля RT со ссылкой на заявление министра по делам канцелярии эмира Али Джарраха ас-Сабаха.

Министр сообщил, что операция прошла успешно, и пожелал эмиру скорейшего выздоровления и хорошего самочувствия.

Накануне стало известно о госпитализации Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха для медицинских обследований.

До этого эмир был госпитализирован в августе 2019 года. 12 сентября того же года должен был состояться его визит в Белый дом, однако президента США Дональда Трампа проинформировали о срочной госпитализации политика для проведения медицинского обследования. Визит отложили, а американский лидер тогда пожелал ему выздоровления.