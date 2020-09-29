Власти Москвы создали запас средств индивидуальной защиты

В Москве сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы во вторник, 29 сентября.

В запасе более 68 млн единиц СИЗ, сообщили в Депздраве. Это маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия. Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва».

Благодаря запасу столичные медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для защиты от коронавирусной инфекции. Еженедельно им поставляют около 5,5 млн единиц СИЗ.

В конце мая стало известно, что правительство России планирует создать запас медицинских масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарств, чтобы избежать дефицита и роста цен во время эпидемий и скачков спроса. Эксперты указывали, что только на маски понадобится более 5 млрд рублей.

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