Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Баку пригрозил уничтожить направляющиеся в Карабах армянские С-300
Общество
В Крыму закрылась Керченская паромная переправа
Общество
Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19
Общество
Уликой против Левченко стала переписка со свидетелем
Общество
Госдума занялась санкциями против зарубежной интернет-цензуры
Сюжет:

Власти Москвы создали запас средств индивидуальной защиты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы во вторник, 29 сентября.

Осенняя комплекция: россияне скупают маски, перчатки, имбирь и лимон
При этом на фоне нового роста заболеваемости граждане не сметают с полок продукты питания

В запасе более 68 млн единиц СИЗ, сообщили в Депздраве. Это маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия. Резерв создан на базе крупнейшего логистического комплекса, расположенного на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва».

Благодаря запасу столичные медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для защиты от коронавирусной инфекции. Еженедельно им поставляют около 5,5 млн единиц СИЗ.

В конце мая стало известно, что правительство России планирует создать запас медицинских масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарств, чтобы избежать дефицита и роста цен во время эпидемий и скачков спроса. Эксперты указывали, что только на маски понадобится более 5 млрд рублей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020