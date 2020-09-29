В России школьникам на удаленке временно выдадут компьютеры

Школьникам, которые перешли на дистанционное обучение, будут предоставлять необходимую технику в пользование, а не в собственность. Об этом заявил журналистам во вторник, 29 сентября, первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

По словам Глушко, в рамках весенней пандемии была проведена большая акция, в рамках которой почти 500 тыс. человек обеспечили компьютерами на период, когда дети обучались на дому.

«Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям. Конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», — сказал он.

В середине апреля началась акция «Помоги учиться дома», ее реализуют совместно Минпросвещения России, Агентство стратегических инициатив и партия «Единая Россия». Она призвана обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, компьютерами, ноутбуками, планшетами для дистанционной учебы. В рамках акции также оказывалась помощь в организации онлайн-досуга во время летних каникул.

К акции может присоединиться любой желающий. Для этого нужно оставить заявку на сайте помогиучитьсядома.рф.

Ранее в сентябре некоторые школы России перевели часть классов на карантин после выявления случаев заболевания коронавирусом. В Минпросвещения заявляли об отсутствии оснований для массового перевода школьников на дистанционное обучение, поскольку вспышек этой инфекции в учебных заведениях нет, а случаи заражения единичны.

В московских учебных заведениях часть классов перевели на карантин, после того как были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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