Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Баку пригрозил уничтожить направляющиеся в Карабах армянские С-300
Общество
В Крыму закрылась Керченская паромная переправа
Общество
Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19
Общество
Уликой против Левченко стала переписка со свидетелем
Общество
Госдума занялась санкциями против зарубежной интернет-цензуры
Сюжет:

В России школьникам на удаленке временно выдадут компьютеры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьникам, которые перешли на дистанционное обучение, будут предоставлять необходимую технику в пользование, а не в собственность. Об этом заявил журналистам во вторник, 29 сентября, первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

По словам Глушко, в рамках весенней пандемии была проведена большая акция, в рамках которой почти 500 тыс. человек обеспечили компьютерами на период, когда дети обучались на дому.

ZOOMеры: может ли онлайн-обучение заменить очное
COVID-19 сподвиг российские вузы развивать цифровое образование

«Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям. Конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», — сказал он.

В середине апреля началась акция «Помоги учиться дома», ее реализуют совместно Минпросвещения России, Агентство стратегических инициатив и партия «Единая Россия». Она призвана обеспечить школьников из малоимущих, многодетных семей, а также семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, компьютерами, ноутбуками, планшетами для дистанционной учебы. В рамках акции также оказывалась помощь в организации онлайн-досуга во время летних каникул.

К акции может присоединиться любой желающий. Для этого нужно оставить заявку на сайте помогиучитьсядома.рф.

Ранее в сентябре некоторые школы России перевели часть классов на карантин после выявления случаев заболевания коронавирусом. В Минпросвещения заявляли об отсутствии оснований для массового перевода школьников на дистанционное обучение, поскольку вспышек этой инфекции в учебных заведениях нет, а случаи заражения единичны.

В московских учебных заведениях часть классов перевели на карантин, после того как были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020