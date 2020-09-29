Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Баку пригрозил уничтожить направляющиеся в Карабах армянские С-300
Общество
В Крыму закрылась Керченская паромная переправа
Общество
Песков подтвердил намерение Путина привиться от COVID-19
Общество
Уликой против Левченко стала переписка со свидетелем
Общество
Госдума занялась санкциями против зарубежной интернет-цензуры

В Совфеде опровергли сообщения о назначении сенатора на пост главы Дагестана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Совете Федерации опровергли сообщения о назначении сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова главой Дагестана. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщила «Известиям» помощник политика Юлия Савченко.

«Будет больше порядка»
Врио главы Дагестана доложил президенту о борьбе с коррупцией и кадровой работе в республике

«У нас такой информации [о планируемом назначении на должность главы Дагестана] нет. Мы продолжаем работать по графику Совета Федерации до конца года точно», — заявила Савченко.

Ранее в этот же день РБК сообщило, что глава Дагестана Владимир Васильев может вскоре покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Меликов в свою очередь рассматривается в качестве замены на должность главы республики.

Источники «РИА Новости» в правительстве Дагестана тоже опровергли слухи об отставке Васильева, однако никаких официальных комментариев по этой теме на текущий момент не прозвучало.

Парламент Республики Дагестан избрал в 2018 году Васильева главой региона сроком на пять лет, за его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020