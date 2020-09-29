Около 720 га леса выгорело во время пожара вблизи Магадана

Крупный природный пожар зафиксирован в районе поселка Уптар в Магаданской области. 28 сентября его площадь составляла 310 га. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, при тушении задействован вертолет Ми-8, 97 человек и 29 единиц техники.

Площадь лесного пожара у поселка Хасын составляет 265 га. В борьбе с огнем задействовали силы и средства Пожарно-спасательного центра, Палаткинского лесничества, Ольской и Тенькинской авиалесоохраны. Используется бульдозер для опашки, чтобы не допустить распространения горения.

В районе поселка Ола горит лес на площади 145 га. Его тушат 27 человек и специализированная техника. Кроме того, зафиксирован природный пожар в бухте Батарейной в Магадане. Борьбу с ним начали сотрудники ГО и ЧС и городского лесхоза. На территории Магадана в границах лесного фонда действует режим ЧС, пишет ИА MagadanMedia.

28 сентября сообщалось, что прокуратура пытается установить причины природных пожаров в Воронежской области. Горят леса в Рамонском, Новоусманском районах и Борисоглебске.