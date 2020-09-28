Прокуратура начала проверку после лесных пожаров в Воронежской области

Прокуратура устанавливает причины крупных лесных пожаров в Воронежской области. Природные возгорания выявлены в Рамонском, Новоусманском районах и Борисоглебске.

По данным МЧС, утром 28 сентября удалось локализовать пожар площадью 25 га в Новоподклетном и пожар площадью около 50 га в Медовке. Крупный пожар в Борисоглебске за сутки разросся до 130 га. Об этом сообщает ИА «Абирег».

На текущий момент угрозы населенным пунктам нет, горит только лес. В ликвидации пожаров участвует авиация.

Лесным пожарам предшествовало возгорание сухой травы. Огонь быстро распространялся из-за ветра. Тушение пожаров осложнялось отсутствием пожарного водоснабжения в селах.

Прокуратура проводит проверку по факту исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления. Ход проверок взял на контроль прокурор Воронежской области Александр Гулягин.

Вечером 27 сентября стало известно о возгорании жилого дома и нескольких построек в Новоподклетном. Огонь на строения перебросился от лесного пожара.