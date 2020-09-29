Новую развязку построят в Казани за 764 млн рублей

В Казани объявили тендер на строительство разворотной петли над Оренбургским трактом. Начальная стоимость контракта составляет 764 млн рублей.

Протяженность развязки составит чуть больше 1 км. Разворотный узел с двумя полосами движения будет представлен в виде туннеля. Строительство должно начаться 20 октября 2020 года. Об этом пишет InKazan.ru.

Финансирование проекта будет вестись за счет бюджета Татарстана. Развязка позволит разгрузить дорогу на участке и избегать пересечения потоков. До 8 октября состоится общественное обсуждение проекта.

По условиям тендера строительство завершится до 17 декабря 2021 года.