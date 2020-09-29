Прямой эфир

Два человека погибли при обрушении на шахте в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли при обрушении галереи на шахте в Республике Коми. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает пресс-служба АО «Воркутауголь».

Правила подземелья: шахты обрастают технологиями
Как меняется добыча угля в Кемеровской области

«29 сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты «Аяч-Яга» компании «Воркутауголь» произошло обрушение галереи. В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО «Катюша» (город Воркута) — получили травмы, не совместимые с жизнью», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы.

По предварительной версии, причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. В настоящее время идет расследование.

Кроме того, к шахте «Аяч-Яга» направлены группа пожарно-спасательного гарнизона и силы военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.

В Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» 15 сентября произошло обрушение, пишет «Газета.ру». В результате этого происшествия погибли двое горняков.

В середине августа четверо рабочих погибли при обрушении ленточного конвейера на шахте «Воргашорская» в Коми. Предварительной причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020