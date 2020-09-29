Два человека погибли при обрушении на шахте в Коми

Два человека погибли при обрушении галереи на шахте в Республике Коми. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает пресс-служба АО «Воркутауголь».

«29 сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты «Аяч-Яга» компании «Воркутауголь» произошло обрушение галереи. В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО «Катюша» (город Воркута) — получили травмы, не совместимые с жизнью», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы.

По предварительной версии, причиной трагедии стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. В настоящее время идет расследование.

Кроме того, к шахте «Аяч-Яга» направлены группа пожарно-спасательного гарнизона и силы военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.

В Кемеровской области на шахте «Чертинская-Коксовая» 15 сентября произошло обрушение, пишет «Газета.ру». В результате этого происшествия погибли двое горняков.

В середине августа четверо рабочих погибли при обрушении ленточного конвейера на шахте «Воргашорская» в Коми. Предварительной причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.