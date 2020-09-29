В августе ресурсы МИЦ «Известия» вновь стали самыми цитируемыми среди СМИ

Ресурсы МИЦ «Известия» в августе возглавили рейтинг цитируемости СМИ по версии «Медиалогии».

Газета «Известия» по-прежнему продолжает с большим отрывом от конкурентов удерживать первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в августе составил 2787,19. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 1649,67) и «Российская газета» (ИЦ: 942,29). Самыми цитируемыми темами августа стали материалы «Известий», посвященные возобновлению регулярного авиасообщения, и законопроект, обязывающий граждан маркировать домашних животных.

Телеканал РЕН ТВ при этом держит второе место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости телеканала составил 368 714.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 60 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.