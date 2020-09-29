Осужденным россиянам разрешат отбывать наказание ближе к дому. Вступили в силу необходимые для этого поправки в УК. Теперь родные преступников могут подать прошение о переводе. Заявления будет рассматривать ФСИН. Служба перенаправит заключенного при наличии свободных мест. Главное, чтобы в выбранной области была колония нужного типа. В ином случае подберут подходящее место в соседнем регионе, насколько возможно близко к месту проживания родственника.