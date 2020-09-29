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Новую сельскохозяйственную ярмарку открыли в Самаре

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В Самаре открылась новая сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно приобрести продукцию местных фермеров. Об этом сообщает городская мэрия.

«Ярмарка работает ежедневно с 08:00 до 19:00. До места можно добраться на автобусах № 24, 34, 41, 21м, 96, 99, 131, 207, 226 и трамваях № 1, 3, 4, 15, 16, 18», — говорится в сообщении мэрии.

Новая площадка появилась на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Всего в городе будут работать пять сезонных ярмарок, пишет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

Одна из них расположена на Волжском шоссе — перед «Агропарком», вторая — на Южном шоссе на парковке ТК «Амбар». Еще две ярмарки выходного дня расположились на Ленинской, 142, и в торговых рядах на Мехзаводе.

25 сентября сообщалось, что в Самарском академическом театре оперы и балета 28 сентября откроется V Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны».

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