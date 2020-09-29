В Роспотребнадзоре назвали примерный срок выхода на плато по COVID-19

Плато по заболеваемости COVID-19 в России может быть достигнуто к началу ноября, заявила во вторник, 29 сентября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«К концу октября — началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания», — приводит ее слова «Интерфакс».

Пшеничная добавила, что в ближайшее время ожидается «вполне прогнозируемый подъем заболеваемости COVID-19».

Днем ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев также отмечал, что прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится, и, скорее всего, в октябре будет плато.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова со своей стороны заявила, что рост заражений коронавирусной инфекцией в России ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность.

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