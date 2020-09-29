Счетная палата оценила ситуацию с мусором в России

Ситуация с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, говорится в отчете Счетной палаты (СП).

В СП заявили, что более 90% мусора направляется на полигоны, на переработку — только 7%. Свыше 700 свалок в границах городов остаются не охвачены программой рекультивации.

«Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — говорится в отчете Счетной палаты.

Среди наиболее проблемных субъектов оказались Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область. Остаточная вместимость свалок в этих регионах исчерпалась еще в начале 2019 года.

Отмечается, что решить проблему призван федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который действует с 2019 года. Цель проекта — создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры требуют пересмотра.

В начале августа стало известно, что Федеральная схема обращения с отходами будет утверждена к концу 2020 года.

В июне Росприроднадзор и Министерство природы России внесли в правительство предложение о введении временных лицензий для предприятий по утилизации промышленных отходов вместо используемых на данный момент бессрочных разрешений.

В мае правительство России получило свыше 160 заявок от инвесторов на строительство объектов по обработке отходов, пишет «Газета.ру».