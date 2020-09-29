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Мокрый снег пошел в Новосибирске

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Дождь в Новосибирске местами начал переходить в снег, сообщил во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин.

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«Самый ранний снег за всю историю наблюдений в Новосибирске наблюдался 5 сентября 1968 года. Сегодня у нас 29-е, поэтому ничего неординарного нет. Снег в последней пятидневке сентября довольно часто наблюдается в Западной Сибири <…> осадки в виде дождя и мокрого снега», — приводит его слова «РИА Новости».

Как пояснил Ягудин, в настоящее время в Новосибирской области находится холодный атмосферный фронт, который пришел из северных широт.

«Этот холодный фронт провоцирует облачность и осадки, переходящие из дождя в снег. Завтра температура по области скорее всего тоже будет ниже нормы, ночью в пределах от ноля до минус пяти градусов», — сказал он.

28 сентября в Гидрометцентре сообщили, что предстоящей зимой по всей территории России будут регистрироваться разнонаправленные температурные аномалии.

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