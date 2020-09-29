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Врач назвал способ снизить риск развития болезней сердца

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Снизить вероятность появления проблем с сердцем помогут положительные эмоции, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Вадим Попов.

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Специалист отметил, что зачастую заболевания сердца развиваются из-за стресса. Нивелировать пагубное воздействие негативных эмоций может положительный и добрый настрой, считает Попов.

«Положительные эмоции безусловно являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует его 29 сентября «РИА Новости».

По словам медика, у доброго человека «сердце болит за других», но это же поддерживает его психологическое, душевное здоровье.

Однако всё же строгой зависимости — добрый человек не болеет, а недобрый болеет – нет, признал Попов.

Тем не менее, исключать связь между душевным состоянием и физическим не стоит.

Ранее в сентябре американские специалисты из Университета Теннесси выяснили, что враждебное поведение человека увеличивает его шансы умереть при повторном сердечном приступе. В понятие враждебность они включили саркастичность, циничность, обидчивость, нетерпеливость или раздражительность.

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