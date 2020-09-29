Обанкротившуюся оружейную компанию Remington продадут по частям

Обанкротившегося старейшего производителя оружия в США — компанию Remington — распродадут по частям на аукционе, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, холдинг разделят между собой семь покупателей. Со сделки планируется выручить примерно $155 млн, они пойдут на покрытие долгов. Результаты торгов будут утверждены 29 сентября.

В частности, большую часть бизнеса стоимостью $81,4 млн приобретет производитель товаров для спорта и отдыха на открытом воздухе Vista Outdoor. Он возьмет на себя выпуск боеприпасов в Лоноке (штат Арканзас). Другая часть, связанная с производством боевых снарядов, отойдет Sierra Bullets.

Кроме того, активы получат такие оружейные компании, как Sturm Ruger & Co и JJE Capital Holdings.

Весной 2018 года стало известно, что Remington Outdoor Co обратилась в суд с заявлением о банкротстве из-за значительного объема долга и падения продаж. Тогда была проведена реогранизация компании. Летом 2020 года Remington повторно обратился в суд с иском о банкротстве.

Крупнейший американский холдинг по производству оружия Remington Arms был основан в 1816 году. Оружие компании применялось в нескольких вооруженных конфликтах XIX–XX веков, в гражданских войнах в США и России, а также в годы Первой и Второй мировых войн.