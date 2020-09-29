В Приморье начали проверку после смерти выпавшей из окна больницы женщины

В Приморском крае следователи проводят проверку по факту трагической смерти одной из пациенток больницы.

28 сентября сообщалось, что во Владивостокской клинической больнице № 4, которая во время пандемии начала лечить инфицированных коронавирусом, одна из пациенток выпала из окна третьего этажа.

«Проводится проверка по факту смерти в результате падения», — заявил «РИА Новости» представитель СУСК РФ по Приморскому краю во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что Владивостокская клиническая больница № 4 работает в режиме инфекционного госпиталя с апреля.