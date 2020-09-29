В Минздраве назвали процент занятых коек для пациентов с коронавирусом

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом, заняты.

В то же время он отметил, что в случае необходимости число коек может быть увеличено. По словам Кузнецова, в начале пандемии в России были подготовлены около 50 тыс. коек для инфицированных, а в период высокой заболеваемости их число удалось увеличить до 184 тыс. коек.

Когда число заболевших и госпитализированных уменьшилось, часть медицинских коек были переведены в резерв — для приема пациентов по основному профилю, а также оказания плановой медпомощи.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», — цитирует помощника главы Минздрава ТАСС во вторник, 29 сентября.

Кузнецов отметил, что врачи призывают жителей страны не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции и гигиены, а также использование антисептиков поможет не допустить роста заболеваемости.

Ранее в понедельник главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

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