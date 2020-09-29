На Чукотке продлили часть ограничений из-за коронавируса

Власти Чукотского автономного округа продлили часть противоэпидемических мер, введенных из-за коронавирусной инфекции, до 12 октября включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Копин.

Так, по-прежнему под запретом остается работа ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

«Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет <…> Региональному Департаменту образования и науки поручено обеспечить перевод класса на дистанционное обучение в случае выявления ученика, у которого по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте правительства региона во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что ранее Чукотка перешла на третий этап снятия ограничений. Начали работу кинотеатры, кафе и рестораны. Также разрешены мероприятия на открытом воздухе, а в помещении на каждого человека должно быть не менее 4 кв/м площади.

По данным оперштаба на 29 сентября, в регионе зарегистрировано 192 случая заболевания, 180 пациентов выздоровели, двое скончались.

27 сентября президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал ужесточить ответственность за нарушение ограничительных мер для того, чтобы избежать всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью и зимой.

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