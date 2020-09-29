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Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберг подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала блогера Алексея Навального в клинике Charite.

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Изначально о визите Меркель в клинику сообщил немецкий таблоид Der Spiegel. Издание утверждало, что встреча была строго секретной, и не привело никаких подробностей.

На брифинге с журналистами Зайберт подчеркнул, что визит нельзя называть тайным, однако правительство в принципе не сообщает о частных встречах Меркель, которые были организованы по ее инициативе.

«Да, я могу [подтвердить факт встречи Меркель с Навальным]», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС в понедельник, 28 сентября.

Ранее факт встречи с канцлером подтвердил сам Навальный. Он также заявил, что этот визит не стоит называть секретным, скорее частным.

В начале сентября канцлер ФРГ называла блогера жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Подобные заявления в Москве сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в Германию.

Немецкие врачи заявили, что обнаружили у россиянина признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

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