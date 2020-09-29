Роспотребнадзор не выявил значимых мутаций коронавируса в России

Значимых мутаций коронавирусной инфекции в России после исследования 653 образцов не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

Исследование проводилось государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как отметили в ведомстве, были прочитаны полные геномы для 653 изолятов нового коронавируса, выделенные в разное время на территории страны от начала выявления патогена.

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны», — пишет ТАСС во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что центр ежемесячно проводит чтение 150 геномов, после чего проводит их углубленный генетический анализ для выявления возможных мутаций.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заражений коронавирусной инфекцией в стране ожидаем, потому что COVID-19 свойственна сезонность.

Как отметила глава Роспотребнадзора, инфекция приходит в Россию в большей степени в холодный период года, в то время как в Южном полушарии он наступал очень интенсивно в холодный период года для этой части планеты.

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