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Подозреваемую в отправке яда Трампу оставили под стражей

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Гражданка Канады Паскаль Ферье, подозреваемая в отправке президенту США Дональду Трампу письма с ядом рицин, будет находиться под стражей, сообщает телеканал CBC со ссылкой на решение суда американского города Баффоло в понедельник, 28 сентября.

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Отмечается, что 53-летняя женщина представляет опасность не только Трампу, но и другим людям. Так, при задержании у Ферье были изъяты заряженный пистолет и 294 патрона к нему, перцовый баллончик, нож, электрошокер и резиновая дубинка.

Как отметил судья Кеннет Шредер, Фурье будет оставаться под стражей пока ее не этапируют в Вашингтон.

Отравленное письмо перехватили 19 сентября спецслужбы США. В посылке находилось ядовитое вещество рицин, которое получают из касторовых бобов. Если его проглотить, может вызвать тошноту, рвоту, привести к отказу внутренних органов и смерти.

Позже подозреваемую в отправке письма остановили на пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке попасть на территорию США из Канады.

В свою очередь женщина настаивает на своей невиновности.

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