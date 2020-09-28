Прямой эфир

Виадук между между БКЗ и музейным центром построят в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца текущего года в Красноярске начнется строительство виадука между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира». Пешеходный переход появится на месте снесенного в 2015 году моста и, как отметили в мэрии, в настоящее время проект направлен на Госэкспертизу.

Причиной сноса первого моста стала высокая степень износа. Как показала проверка, конструкция виадука стала опасной для дальнейшей эксплуатации. После демонтажа объекта в мэрии запустили голосование, в ходе которого горожане проголосовали за то, что на месте снесенного моста должен появиться новый. Об этом информирует ИА KrasnoyarskMedia.

Улицу Маерчака в Красноярске планируют капитально отремонтировать. До 10 октября должны быть завершены проектно-изыскательные работы. Речь идет об участке от проспекта Свободный до улицы Профсоюзов, а также об участке по улице Абытаевской от улицы Линейной до улицы Шахтеров. Подрядчик должен определить возможность расширения дорог и переобустройство тротуаров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020