Виадук между между БКЗ и музейным центром построят в Красноярске

До конца текущего года в Красноярске начнется строительство виадука между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира». Пешеходный переход появится на месте снесенного в 2015 году моста и, как отметили в мэрии, в настоящее время проект направлен на Госэкспертизу.

Причиной сноса первого моста стала высокая степень износа. Как показала проверка, конструкция виадука стала опасной для дальнейшей эксплуатации. После демонтажа объекта в мэрии запустили голосование, в ходе которого горожане проголосовали за то, что на месте снесенного моста должен появиться новый. Об этом информирует ИА KrasnoyarskMedia.

Улицу Маерчака в Красноярске планируют капитально отремонтировать. До 10 октября должны быть завершены проектно-изыскательные работы. Речь идет об участке от проспекта Свободный до улицы Профсоюзов, а также об участке по улице Абытаевской от улицы Линейной до улицы Шахтеров. Подрядчик должен определить возможность расширения дорог и переобустройство тротуаров.