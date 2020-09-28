В бундестаге призвали отказать Украине во вступлении в ЕС. Немецкие депутаты просят сохранить нейтралитет Киева. С инициативой выступили представители партии «Альтернатива для Германии». Народные избранники против вступления Украины в НАТО. Депутаты подчеркнули, что простые украинцы связаны с Россией в культурном, историческом, религиозном и этническом плане. Соглашение об ассоциации с ЕС раскололо Украину в 2014 году, что привело к вооруженному конфликту на Донбассе.