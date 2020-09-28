Не хранимы будете: иностранным IT-гигантам хотят замедлить трафик

Для зарубежных IT-гигантов могут ужесточить наказание при несоблюдении законодательства РФ, в частности, закона о хранении персональных данных россиян. Вместо штрафов — сегодня они составляют несколько миллионов рублей и для крупных компаний незначительны — предлагается замедлять интернет-трафик при доступе пользователей к ресурсам. С инициативой законодательно прописать такую меру уже выступила Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при участии операторов связи, интернет-компаний и отраслевых ассоциаций. Ограничения начнут действовать в случае, если IT-компании не будут хранить данные пользователей на территории РФ.

Скорость имеет значение

Зарубежные онлайн-ресурсы, не исполняющие требования российского законодательства, можно наказывать замедлением их трафика, сказал «Известиям» председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. К нарушениям можно отнести, в числе прочего, несоблюдение правил о локализации данных российских пользователей на территории РФ и налоговых требований, неудаление противоправной информации и другие нарушения законодательства . Новые меры воздействия предлагают распространить на компании, имеющие от 100 тыс. посетителей в сутки в России.

С соответствующей инициативой комиссия обратилась в правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации, Роскомнадзор, Минцифру, ФНС и ФАС , сказал Александр Журавлев.

По его словам, блокировка ресурсов не является эффективной мерой в борьбе с нарушителями, потому что их легко обходить через VPN . Замедление трафика должно быть крайней мерой в случае, если не оплачиваются штрафы за совершенное правонарушение (например, игнорируются требования о локализации данных) или если есть решение суда не в пользу организации.

Не хранимы будете Фото: Depositphotos

Для того, чтобы проще было контролировать выполнение требований российского законодательства, комиссия предлагает иностранным IT-компаниям создавать представительства на территории РФ или совместные предприятия с российскими игроками (где доля российской компании составляет 80% и 20% — иностранной). На такие модели сотрудничества объединение также предлагает распространить имеющиеся и планирующиеся налоговые льготы для IT-компаний.

Если у иностранной организации нет филиала или юрлица, то достоверно судить о ее доходе и о соблюдении предписаний по локализации данных и других законов затруднительно , а в некоторых случаях невозможно. Именно поэтому в основе недобросовестной конкуренции лежит то, что многие зарубежные онлайн-сервисы не имеют официального представительства в России, объясняет Александр Журавлев.

По словам юриста, иностранные компании без представительства осуществляют взаиморасчеты не напрямую, а через платежных агентов. У присутствующих же в России компаний все происходит намного прозрачнее, чем у их зарубежных коллег без представительства.

— В то же время представители Роскомнадзора имеют возможность проверить, действует ли компания в соответствии с российским законом — локализованы ли персональные данные россиян и находятся ли они на российских серверах, — перечисляет Александр Журавлев.

Для упрощения взаиморасчетов через ФНС можно открывать удаленно цифровые представительства без физического присутствия , отметил он.

Штрафовать нельзя замедлять

Комитету Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи известно об этих предложениях, сказал «Известиям» его председатель Александр Хинштейн. Однако он пока не сформулировал однозначную позицию по этому предложению.

— Необходимо в принципе определиться с юридической возможностью замедления трафика — сегодня законодательство таких механизмов не содержит, — отметил он.

Если такой мере все же найдут применение в российском законодательстве, она должна касаться не только иностранных компаний, которые не исполняют требований закона, сказал Александр Хинштейн.

Иностранные компании, работающие на территории РФ, должны иметь форму представительства, считает депутат. Однако в каком виде — специально созданного юрлица на территории РФ, обособленного подразделения или филиала — еще обсуждается, сказал он.

Не хранимы будете Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин не поддерживает инициативу по замедлению трафика крупных IT-гигантов, считая, что она негативно скажется на пользовательском опыте граждан. В то же время он считает, что механизм штрафов для компаний и блокировки неэффективны .

— Я считаю оптимальным ограничение рекламной деятельности организаций на российском рынке, — сказал «Известиям» Антон Горелкин.

Так, по данным исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на которое ссылается депутат, в 2018 году госведомства и госкомпании потратили на размещение цифровой рекламы в соцсетях 8 млрд рублей. Львиная доля этих денег пришлась на иностранные техногиганты, такие как Facebook и Twitter. Именно поэтому имеет смысл в качестве одной из мер ограничить рекламные доходы компаний в России и обязать их открывать полноценные представительства на территории нашей страны, считает он.

В числе прочего, по мнению Антона Горелкина, стоит подумать над штрафами от оборота организаций и объединяться с европейскими коллегами в части защиты персональных данных граждан .

Заключение комиссии было получено и направлено в Минцифры и Минкультуры для использования в работе, сказали «Известиям» в пресс-службе правительства РФ.

В Минцифры отметили, что заключение по аудиовизуальным сервисам было получено и рассмотрено . В Минкультуре на вопросы не ответили.

«Известия» также направили запросы в Роскомнадзор, ФНС и ФАС.

Не задеть остальных

Замедление трафика наиболее критично для сайтов с тяжелым контентом, например, видео, говорит генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин . Поэтому ассоциация рассматривала этот метод внешнего воздействия на интернет-сервисы в рамках борьбы с пиратством. Однако пока мера не применялась, а ее точность и эффективность не подтверждена, указывает он.

Не хранимы будете Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Эксперт предупредил, что в этом случае в ысок риск нарушения работы посторонних сайтов . По его мнению, принуждение легальных публичных сервисов к исполнению тех или иных требований национального законодательства должно идти в административной плоскости, а нарушения стоит наказывать крупными, в том числе оборотными штрафами .

«Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком» воздержались от комментариев. В Mail.ru Group, Яндексе, в Facebook, Google и Apple не ответили на запросы «Известий».

Операторы и поисковики традиционно возражают против замедления трафика, вещатели спокойнее относятся к возможным изменениям, отмечает президент «Медиа-Коммуникационного Союза» Михаил Демин. Если мера будет введена, то затронет не только иностранных поставщиков контента. К тому же, это может негативно сказаться на пользовательском опыте, заключает он.