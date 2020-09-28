Трамп рассказал об отказе Байдена пройти тест на наркотики

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед намеченными на вторник дебатами. Об этом в понедельник, 28 сентября, на своей странице в Twitter сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Ха, интересно, почему», — прокомментировал республиканец отказ Байдена. Откуда у него эта информация, американский лидер не уточнил.

Тамп неоднократно заявлял о необходимости прохождения теста на наркотики ему и Байдену до или после дебатов. Как объясняет политик, есть информация, что его конкурент принимает препараты, помогающие активизировать мыслительные процессы.

По мнению президента США, предыдущие выступления Байдена на дебатах были «рекордно неровными». Он предположил, что такую разницу могли вызвать лекарства.

Первые теледебаты кандидатов на пост президента США пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут.