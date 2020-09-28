Минпросвещения пообещало не увольнять учителей за отказ прививаться от коронавируса

Педагогов российских школ не будут увольнять за отказ прививаться от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве просвещения в понедельник, 28 сентября.

Трудовой кодекс не предусматривает увольнений за отказ от прививок, теста на коронавирус и антитела, цитирует ТАСС ответ ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Николая Николаева.

30 августа в Минпросвещения также заявляли, что учителей не будут принудительно вакцинировать от коронавируса. Педагогам рекомендуется это сделать, но окончательное решение остается за ними.

8 сентября стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, выпущена в гражданский оборот. Это подразумевает вакцинацию населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет происходить вместе с проведением пострегистрационных клинических исследований.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи.