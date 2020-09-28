Около половины случаев COVID-19 в Свердловской области связаны с детьми

Около половины заразившихся коронавирусом и не вылечившихся от него в Свердловской области — дети. Об этом сообщил 28 сентября глава региона Евгений Куйвашев.

«В Свердловской области растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, также немного ухудшилась обстановка по коронавирусу. <...> Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день — 3347 из 6614 — дети», — написал он в Instagram.

Губернатор отметил, что на карантин закрыт 621 класс в школах (321 — из-за коронавируса, 300 — из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах (38 — из-за коронавируса, 83 — из-за гриппа и ОРВИ), еще пять садиков закрыты полностью (один — из-за коронавируса, четыре — из-за гриппа и ОРВИ).

Свердловская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. В регионе с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры, разрешены пешие прогулки. Работает ряд предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерские, открыты крупные магазины (до 800 кв. м), сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте.

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса губернатор продлил до 5 октября.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии общее число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862, вылечились 21 656 человек, умерли 592 пациента. По состоянию на 28 сентября, в регионе 6614 активных случаев коронавируса (за минувшие сутки — 146).

Ранее 28 сентября в Роспотребнадзоре заявили об ослабевании коронавируса в стране. По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в России достаточно много резервных коек, поэтому пессимистичный сценарий вряд ли возможен.