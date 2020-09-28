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В Роспотребнадзоре опровергли негативный сценарий ситуации с коронавирусом

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Коронавирус ослабевает по мере распространения, поэтому пессимистичный сценарий развития ситуации вряд ли возможен. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в понедельник, 28 сентября.

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«В России достаточно много резервных коек, особенно в Москве. Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий», — сказал он «РИА Новости». При этом Горелов подчеркнул, что рекомендации Роспотребнадзора для предупреждения распространения инфекции разработаны и их должно быть достаточно.

Ранее, 28 сентября, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повтор весеннего пика заболеваемости коронавирусом осенью маловероятен.

В этот же день в Роспотребнадзоре уточнили, что суточный прирост случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится и в октябре будет плато, после чего начнется постепенное снижение.

С 28 сентября в столичном регионе начали действовать новые меры для людей от 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали соблюдать домашний режим, при этом Москва возобновила оказание социальных услуг социальными волонтерами, пишет «Газета.ру».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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