Кладбища домашних животных станут вне закона в Самарской области

В Самарской области разработают порядок обращения с биологическими отходами, чтобы исключить появление захоронений сельскохозяйственных и домашних животных. Вопрос обсуждался на заседании региональной Общественной палаты с участием сотрудников надзорных органов и членов Торгово-промышленной палаты.

По словам участников заседания, часто люди не понимают, что даже трупы мелких животных должны быть утилизированы из-за их потенциальной опасности. Для этого должна быть выстроена система забора биологических отходов и доставка их на утильзаводы. Утверждение таких правил приведет к запрету так называемых кладбищ домашних животных.

Что касается захоронений сельскохозяйственных животных, то сейчас в регионе насчитывается около 400 скотомогильников. В одном из них нашли сибирскую язву.

По данным Роспотребнадзора, для этих целей используются крематории, но во многих районах их нет. К

ак сказал глава областного управления Россельхознадзора Харис Якуббаев, чьи слова приводит НИА «Самара», инспекторы обследовали около 2 тыс. подворных хозяйств и практически ни в одном содержание скота не соответствовало санитарным требованиям.

Региональному минсельхозу поручено разработать план мероприятий по реализации программы строительства убойных пунктов. Возможно, они будут передвижными.

При разработке порядка обращения с биоотходами власти Самарской области будут использовать опыт соседних регионов. Такие же правила разработают для утилизации медицинских отходов.