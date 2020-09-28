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Назарбаев призвал здороваться коленом

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал носить медицинские маски, а также здороваться коленом или локтем, чтобы защитить себя от коронавируса

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«Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь», — приводит его слова портал tengrinews.kz в понедельник, 28 сентября.

Первый президент страны поблагодарил граждан Казахстана, а также президентов других стран, которые направляли ему пожелания скорейшего выздоровления. По его словам, Казахстан — один из первых претендентов на вакцину от COVID-19, разработанную в России.

«Как бы то ни было, я думаю, [коронавирус] пойдет на спад. Не болейте, здоровья желаю всем вам», — добавил Назарбаев.

3 июля стало известно, что Назарбаев вылечился от коронавируса. При этом сообщалось, что бывший казахстанский лидер продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. Известия о болезни 79-летнего политика появились 18 июня. В этот же день российский президент Владимир Путин направил ему телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

По данным Worldometer на 28 сентября, в Казахстане выявлено больше 107 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них 1699 летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели свыше 102 тыс. пациентов с коронавирусом.

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