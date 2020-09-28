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В Крыму назвали наглой провокацией появление американских дронов

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Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал в понедельник, 28 сентября, наглой провокацией появление американских дронов у границ полуострова.

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«К соседу нужно относиться так, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе. К сожалению, ни Украине, ни США не присущ этот принцип добрососедства», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

По его словам, своими беспилотниками Соединенные Штаты подстрекают к созданию напряженности на границе с Крымом.

Он добавил, что в случае нарушения воздушного пространства России беспилотники будут сбиты исходя из оборонительных интересов, а все попытки шпионажа в интересах США или Украины будут незамедлительно пресечены.

Ранее в этот же день источник в силовых структурах республики сообщил, что полеты украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратились, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk, сообщает телеканал «360». Он добавил, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными.

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