В Крыму назвали наглой провокацией появление американских дронов

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал в понедельник, 28 сентября, наглой провокацией появление американских дронов у границ полуострова.

«К соседу нужно относиться так, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе. К сожалению, ни Украине, ни США не присущ этот принцип добрососедства», — цитирует Гемпеля «РИА Новости».

По его словам, своими беспилотниками Соединенные Штаты подстрекают к созданию напряженности на границе с Крымом.

Он добавил, что в случае нарушения воздушного пространства России беспилотники будут сбиты исходя из оборонительных интересов, а все попытки шпионажа в интересах США или Украины будут незамедлительно пресечены.

Ранее в этот же день источник в силовых структурах республики сообщил, что полеты украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратились, их заменили тяжелые американские беспилотники типа Global Hawk, сообщает телеканал «360». Он добавил, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными.