В Пекине дебютировал новый электромобиль Honda

Японская компания Honda представила на открывшемся 26 сентября Пекинском автосалоне новый электрический концепт-кар SUV e: concept.

Как сообщает пресс-служба бренда, серийную версию модели будут выпускать для китайского рынка. Производство новинки наладят на совместном предприятии GAC-Honda.

Отличительными особенностями автомобиля стали двери без оконных рамок, широкие колесные арки, пластиковый обвес, фары, объединенные между собой светодиодной полосой, а также подсвечивающийся логотип компании Honda. Кроме того, у модели отсутствуют боковые зеркала и дверные ручки.

Все технические характеристики прототипа, включая размеры машины и мощность двигателя, японцы пока держат в секрете.

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