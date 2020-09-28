В Кремле пообещали разобраться в случаях невыплат медикам за COVID-19

Все случаи невыплат медикам надбавок за работу с заболевшими COVID-19 являются объектом пристального внимания властей, каждый такой инцидент будет разбираться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября.

Представитель Кремля напомнил, что для урегулирования ситуации существуют специальные механизмы. В частности, на портале госуслуг есть раздел, на котором медработники могут описать каждый конкретный случай невыплат.

«Безусловно, во всех случаях будут разбираться. <…> Надеюсь также, что были использованы все механизмы диалога с министерствами здравоохранения на региональном уровне, с руководством больниц. В любом случае такие ситуации сейчас являются объектами самого пристального внимания и на федеральном, и на региональном уровне», — заверил Песков.

Он также призвал не обобщать все случаи, отметив, что, как правило, выплаты задерживаются по техническим причинам. Данную ситуацию нужно исправлять «за счет методичной и последовательной работы», добавил Песков.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября выделить средства медицинским организациям на покрытие расходов для борьбы с коронавирусом. Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на выплаты медикам, отметив, что перечисление средств в регионы необходимо ускорить.

Соответствующее распоряжение глава кабмина подписал 2 сентября, на поддержку медиков направлено почти 22 млрд рублей. Еще более 321 млн рублей выплатят сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, более 1,8 млрд получат работники соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Согласно распоряжению Путина, с апреля по июнь медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, получили специальную федеральную выплату. Выплаты для врачей составили 80 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей. Позже президент продлил это распоряжение о выплатах на июль и август.