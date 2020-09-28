Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Мир
США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам
Авто
В России выросли цены на подержанные автомобили
Общество
Под Мурманском ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост

В пресс-центре МИЦ «Известия» представят концепцию создания Контактного центра при правительстве Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

29 сентября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» Агентство Социального инжиниринга представит концепцию создания Контактного центра при правительстве Москвы.

Контактный центр будет представлять собой коммуникационную площадку разрешения градостроительных конфликтов. Создание такого инструмента направлено на выполнение поручения Президента Российской Федерации о создании механизма оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации.

Реализация пилотного проекта на территории Москвы обусловлена как тем, что Москва – самый большой градостроительный рынок страны, так и подготовленностью города с точки зрения цифровой инфраструктуры. Кроме того, специалисты агентства считают, что градостроительные конфликты могут быть механизмом расшатывания социально-политической ситуации в регионе, как показал пример Екатеринбурга, что делает создание центра еще более актуальным.

Участие в пресс-конференции примут:

  • Антон Давидченко, координатор Агентства Социального инжиниринга;
  • Александра Аставина, Член Центрального Совета Российской экологической партии «Зелёные»;
  • Игорь Шихов, координатор движения «Архнадзор»;
  • Сергей Менжерицкий, руководитель всероссийского общественного движения «Открытый берег», эколог.

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 1

Аккредитация: press-center@iz.ru, тел: +7 964 558 61 33, (Светлана Гоф).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020