В пресс-центре МИЦ «Известия» представят концепцию создания Контактного центра при правительстве Москвы

29 сентября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» Агентство Социального инжиниринга представит концепцию создания Контактного центра при правительстве Москвы.

Контактный центр будет представлять собой коммуникационную площадку разрешения градостроительных конфликтов. Создание такого инструмента направлено на выполнение поручения Президента Российской Федерации о создании механизма оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации.

Реализация пилотного проекта на территории Москвы обусловлена как тем, что Москва – самый большой градостроительный рынок страны, так и подготовленностью города с точки зрения цифровой инфраструктуры. Кроме того, специалисты агентства считают, что градостроительные конфликты могут быть механизмом расшатывания социально-политической ситуации в регионе, как показал пример Екатеринбурга, что делает создание центра еще более актуальным.

Участие в пресс-конференции примут:

Антон Давидченко, координатор Агентства Социального инжиниринга;

Александра Аставина, Член Центрального Совета Российской экологической партии «Зелёные»;

Игорь Шихов, координатор движения «Архнадзор»;

Сергей Менжерицкий, руководитель всероссийского общественного движения «Открытый берег», эколог.



Пресс-конференция состоится по адресу: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 1

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