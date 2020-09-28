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В Красноярске мужчина напал на курьера и отобрал у него еду

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Жителю Красноярска грозит до семи лет лишения свободы за то, что он напал на курьера и отобрал у него еду. Об этом сообщает в понедельник, 28 сентября, региональное управление МВД.

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Пострадавший курьер рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, открыл его рюкзак и попытался похитить содержимое.

«Злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции», — говорится в заявлении.

В итоге мужчина признался в содеянном и объяснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1775 рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

В начале апреля в Санкт-Петербурге на 31-летнего курьера напали четверо с пистолетом и отобрали еду, пишет «Газета.ру».

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