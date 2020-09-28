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Введенный из-за засухи режим ЧС отменили в Омской области

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В Омской области отменили режим ЧС, который был введен в июле из-за засухи. Распоряжение, подписанное губернатором Александром Бурковым, опубликовано на портале правовой информации.

Отмена ограничений связана с устранением причин введения особого режима, пишет ИА «Город55».

Сразу в нескольких районах Омской области 24 июля из-за засухи и суховея власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Жара держалась в регионе на протяжении почти двух месяцев. Это могло нанести серьезный материальный урон сельскому хозяйству.

Режим действовал в Полтавском, Черлакском, Называемском, Павлоградском, Исилькульском, Русско-Полянском, Москаленском, Азовском и Щербакульском районах Омской области.

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