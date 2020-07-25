В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев

Распоряжением губернатора Омской области в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 июля на портале правительства региона.

Режим ЧС вводится в девяти районах области: Полтавском, Черлакском, Называемском, Павлоградском, Исилькульском, Русско-Полянском, Москаленском, Азовском и Щербакульском.

«Поручено установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуации, провести мероприятия по защите населения и территорий Омской области, организовать работы по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств территориальной подсистемы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечь при необходимости в установленном порядке общественные организации и население Омской области к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Накануне режим ЧС ввели в Челябинской области. Он будет действовать на территории районов, где наблюдается засуха.

В наибольшей степени от засухи, вызванной аномальной жарой, пострадал юг Челябинской области. По предварительным данным, погибло более 40% урожая.