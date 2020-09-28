Новак дал прогноз по объему поставок нефтепродуктов Белоруссии через порты РФ

Глава Минэнерго России Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в РФ с 3–4 млн до 4–6 млн т.

«Как известно, в нашем северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга. <…> В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4–6 млн т нефтепродуктов», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24» 28 сентября.

Новак выразил надежду, что достичь договоренностей удастся в ближайшее время.

Также глава ведомства оценил положение дел на рынке нефти. По его словам, ситуация стабилизировалась за счет сокращения добычи странами-производителями и частичного восстановления спроса.

«Но при этом впереди очень много неопределенности с тем, что касается рисков второй волны пандемии, тех мер, которые принимают правительства разных стран. От этого будет зависеть, как будет реагировать рынок, какой будет спрос», — объяснил Новак.

Возможность переброски белорусских нефтепотоков из Литвы в российские порты обсуждалась на встрече делегаций двух стран 3 сентября. Позднее, 7 сентября, Новак сообщил, что Россия намерена до конца сентября подготовить соответствующие предложения.

Лишить Литву белорусского транзита президент республики Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса относительно ситуации в Белоруссии. В Литве же заявляли, что отказ Минска от использования литовских портов навредит в первую очередь самому Минску.

31 августа на фоне непрекращающихся в Белоруссии после президентских выборов протестов Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 официальных лиц страны. Им запретили въезжать на территорию этих стран. Белорусский лидер заявил, что, принимая такое решение, государства Прибалтики выполняли указания «более матерых стран».