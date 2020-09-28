Фестиваль народных промыслов «Сибирь мастеровая» стартовал в Тюмени

В Тюмени проходит региональный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Сибирь мастеровая». Его не проводили в течение пяти лет. Цель – узнать, сколько в городах, селах и деревнях осталось мастеров-ремесленников.

В рамках фестиваля состоятся детский и взрослый конкурсы . Их участники представят широкой публике результаты своего творчества. Как рассказала megatyumen.ru один из организаторов фестиваля Юлия Карандина, одним из критериев оценки работ будет аутентичность. В изделиях должны быть отражены местные традиции.

Пока наибольшую активность проявляют жители Нижнетавдинского района и Тюмени. Именно их работы в основном представлены на выставке в ЦУМе, который бесплатно предоставил свою площадку.

20 мастеров представляют изделия из дерева, металла и текстиля, созданные и украшенные вручную. Подведут итоги фестиваля в ноябре.

По словам члена Общественной палаты Тюменской области Наталии Осинцевой, фестиваль ремесел можно рассматривать как продолжение истории с открытием центра Visit Tyumen. Эти события должны повысить интерес к Тюменской области.

Агентство уточняет, что фестиваль «Сибирь мастеровая» проводится в рамках нацпроекта «Культура». Организатор – «Дом народных художественных промыслов и ремесел». В этом году он стал одним из победителей конкурса среди социально ориентированных НКО и получил субсидию.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюмени построят второе транспортное кольцо. На разработку проектной документации выделено более 90 млн рублей.