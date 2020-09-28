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Экс-глава предвыборного штаба Трампа попал в больницу после угрозы суицида

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Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, Брэд Парскейл, оказался в больнице после угрозы совершить самоубийство. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Sun Sentinel.

Парскейл был в своем доме в городе Форт-Лодердейл в американском штате Флорида, когда его жена вызвала полицию. Супруга заявила, что муж вооружен и угрожал совершить суицид.

Правоохранителям удалось уговорить Парскейла выйти из дома, после чего он добровольно сдался полиции и был помещен в больницу. Отмечается, что мужчина не пострадал.

В июле 2020 года Дональд Трамп сменил главу предвыборного штаба. На место Парскейла пришел 42-летний Билл Стипен.

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