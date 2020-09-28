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Разработчик сообщил о создании в РФ экзоскелета для штурмовых операций

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В России создается экзоскелет «Щитовик», призванный облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых оперативниками во время штурмов. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил в интервью «РИА Новости» заместитель компании-разработчика данной технологии «Ростех – Доверенные платформы Робототехнические комплексы» Максим Скоков.

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По словам эксперта, во время штурма оперативник, несущий щит, закрывает им себя и идущих сзади товарищей и вызывает огонь на себя, тем самым защищая других спецназовцев.

«Вес такого щита может достигать до 45 кг, экзоскелет «Щитовик» позволяет снизить эту нагрузку», — сказал он.

На сегодняшний день, добавил Скоков, создано несколько экспериментальных образцов «Щитовика». Разработкой уже заинтересовались в Росгвардии, ФСО и ФСБ.

22 сентября журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета. По его мнению, США не смогут создать что-то подобное в ближайшее время и облачить солдат в «костюмы Тони Старка».

«Ратник» призван улучшить защиту военнослужащих, а также повысить их мобильность, маневренность и эффективность при выполнении боевых задач. Экипировка может выдержать температуру от -40 до +50 градусов, а также автономно функционировать не менее трех суток.

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