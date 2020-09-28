Циклон принесет на Камчатку дожди и штормовой ветер 28 и 29 сентября

Охотоморский циклон принесет на Камчатку сильный дождь и штормовой ветер 28 и 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что под влияние атмосферного вихря попадут два района и два городских округа на юге края. В Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах 28 и 29 сентября ожидается умеренный, местами сильный дождь, порывы ветра могут достигать скорости 30 м/с.

Также в МЧС отметили, что циклон может вызвать резкие подъемы уровня воды в реках Елизовского и Усть-Большерецкого районов на 20–50 см в сутки. Также возможны нарушения в системе энергоснабжения. Туристам и охотникам порекомендовали воздержаться от выхода на маршруты, особенно в прибрежные районы и места с горными реками.

27 сентября сообщалось, что новый тропический шторм, получивший название «Кудзира» и 13-й порядковый номер в текущем сезоне, сформировался в Тихом океане и движется к Японии.

В начале сентября 2 тыс. человек остались без света в Приморье из-за тайфунов «Хайшен» и «Майсак», которые бушевали на южном побережье российского региона. В результате шторма «Майсак» погибли трое.