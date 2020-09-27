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Новый циклон сформировался в Тихом океане и движется к Японии

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Новый тропический шторм, получивший название «Кудзира» и 13-й порядковый номер в текущем сезоне, сформировался в Тихом океане и движется к Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

В настоящее время циклон находится в районе острова-атолла Минамитори. Он движется в северо-западном направлении острова Хонсю со скоростью 10 км/ч. Скорость ветра в центре равна 18 м/с, при порывах — до 25 м/с.

По предварительным оценкам специалистов, восточного побережья острова Хонсю шторм достигнет к середине предстоящей недели. Он принесет с собой усиление ветра и осадки, пишет «РИА Новости».

В начале сентября 2 тыс. человек остались без света в Приморье из-за тайфунов «Хайшен» и «Майсак», которые бушевали на южном побережье российского региона. В результате шторма «Майсак» погибли трое.

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